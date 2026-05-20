Meloni e Tajani | Inaccettabili i video di Ben Gvir Il ministro israeliano deride i fermati bendati e legati Ne

Il ministro israeliano Ben Gvir ha diffuso alcuni video che mostrano manifestanti bendati e legati, suscitando reazioni critiche. Il presidente del Consiglio e il vicepresidente del Parlamento europeo hanno espresso condanna, definendo le immagini inaccettabili. Il ministro italiano ha dichiarato che è inammissibile che manifestanti, alcuni dei quali cittadini italiani, siano sottoposti a un trattamento che viola la dignità umana. Le immagini sono state pubblicate sui social e hanno generato diverse reazioni pubbliche.

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