Meloni e Tajani | Inaccettabili i video di Ben Gvir Il ministro israeliano deride i fermati bendati e legati Ne
Il ministro israeliano Ben Gvir ha diffuso alcuni video che mostrano manifestanti bendati e legati, suscitando reazioni critiche. Il presidente del Consiglio e il vicepresidente del Parlamento europeo hanno espresso condanna, definendo le immagini inaccettabili. Il ministro italiano ha dichiarato che è inammissibile che manifestanti, alcuni dei quali cittadini italiani, siano sottoposti a un trattamento che viola la dignità umana. Le immagini sono state pubblicate sui social e hanno generato diverse reazioni pubbliche.
"Le immagini del ministro israeliano Ben Gvir sono inaccettabili. È inammissibile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona". Lo afferma in una dichiarazione la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Il Governo italiano - aggiungono - sta immediatamente compiendo, ai più alti livelli istituzionali, tutti i passi necessari per ottenere la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti. L'Italia pretende inoltre le scuse per il trattamento riservato a questi manifestanti e per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste del Governo italiano". 🔗 Leggi su Feedpress.me
Il video choc di Ben Gvir tra gli attivisti della Flotilla ammanettati e bendati
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