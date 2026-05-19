L'anniversario di matrimonio di Harry e Meghan | le foto inedite dei brindisi e dei balli scatenati

Oggi il matrimonio di Harry e Meghan compie otto anni. Sui social sono state pubblicate alcune foto mai viste prima, che mostrano i due durante i festeggiamenti. Nelle immagini si vedono momenti di allegria, con brindisi e balli movimentati. La coppia appare in diverse occasioni di celebrazione, catturando alcuni attimi del loro giorno speciale. Le fotografie sono state condivise dall’ex Duchessa, senza ulteriori dettagli sui festeggiamenti.

Il principe Harry e Meghan Markle festeggiano oggi il loro ottavo anniversario di matrimonio. Sui social l'ex Duchessa ha condiviso una serie di immagini inedite del gran giorno, mostrandosi in compagnia del marito tra brindisi e danze scatenate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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