Meeting di Savona Jacobs carico | Ho ritrovato il fuoco dentro
Durante il Meeting di Savona, l’atleta ha mostrato segnali positivi dopo un periodo di assenza dalle competizioni. Dopo un lungo stop, ha affermato di aver ritrovato il fuoco dentro di sé e di sentirsi pronto per affrontare nuove sfide. Le sue dichiarazioni sono state accompagnate da una buona performance in pista, che ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e gli appassionati presenti all’evento. La manifestazione si è conclusa con un clima di soddisfazione per i risultati ottenuti.
Marcell Jacobs ha dato buone risposte al Meeting di Savona dopo un lungo stop: le dichiarazioni dell’azzurro dopo la prova Marcell Jacobs ha ufficialmente riaperto la stagione agonistica dopo otto mesi di stop, scegliendo il rettilineo della Fontanassa a Savona come trampolino di lancio verso gli Europei di Birmingham. Nella finale dei 100 metri, il campione olimpico ha cronometrato 10.01, prestazione condizionata da un vento a favore di 2,7 ms ma significativa per le sensazioni trasmesse. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
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