Meeting di Savona Dosso vola in 11.07 | Jacobs chiude in 10.01 al rientro
Durante il meeting di Savona, Dosso ha completato la prova dei 100 metri in 11.07 secondi, mentre Jacobs, al suo primo evento outdoor dopo otto mesi, ha concluso terzo nella finale con un tempo di 10.01. La campionessa mondiale indoor ha sfiorato il record italiano della distanza nel suo debutto all'aperto. La gara ha visto anche il ritorno in pista di Jacobs, che ha corso per la prima volta dopo un lungo periodo di assenza, concludendo la finale con un buon risultato.
La campionessa mondiale indoor sfiora il record italiano nei 100 metri al debutto outdoor. Jacobs torna in pista dopo otto mesi e chiude terzo nella finale dei 100. Ottimi segnali anche da Derkach, Coiro, Benati e Alessia Succo. Il Meeting internazionale di Savona regala grandi indicazioni all’atletica italiana in vista degli Europei di Birmingham. Sulla pista della Fontanassa brillano soprattutto Zaynab Dosso e Marcell Jacobs, protagonisti del debutto stagionale outdoor nei 100 metri. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
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