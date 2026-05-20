Meeting di Savona Dosso vola in 11.07 | Jacobs chiude in 10.01 al rientro

Durante il meeting di Savona, Dosso ha completato la prova dei 100 metri in 11.07 secondi, mentre Jacobs, al suo primo evento outdoor dopo otto mesi, ha concluso terzo nella finale con un tempo di 10.01. La campionessa mondiale indoor ha sfiorato il record italiano della distanza nel suo debutto all'aperto. La gara ha visto anche il ritorno in pista di Jacobs, che ha corso per la prima volta dopo un lungo periodo di assenza, concludendo la finale con un buon risultato.

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