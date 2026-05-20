LIVE Atletica Meeting Savona 2026 in DIRETTA | lampi di Jacobs terzo con un buon tempo ventoso! Dosso impressiona Fabbri cresce

Durante il Meeting Savona 2026, si sono svolti diversi appuntamenti di atletica in diretta, con alcuni risultati significativi. L’atleta di punta ha mostrato lampi di talento, chiudendo terzo con un buon tempo nonostante il vento forte. Un altro atleta ha impressionato per la sua performance, mentre un giovane ha mostrato progressi evidenti. In una fase finale, un atleta olandese ha completato la gara con una rimonta vincente, terminando con un tempo di 45 secondi e 65 centesimi.

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