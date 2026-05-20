LIVE Atletica Meeting Savona 2026 in DIRETTA | lampi di Jacobs terzo con un buon tempo ventoso! Dosso impressiona Fabbri cresce
Durante il Meeting Savona 2026, si sono svolti diversi appuntamenti di atletica in diretta, con alcuni risultati significativi. L’atleta di punta ha mostrato lampi di talento, chiudendo terzo con un buon tempo nonostante il vento forte. Un altro atleta ha impressionato per la sua performance, mentre un giovane ha mostrato progressi evidenti. In una fase finale, un atleta olandese ha completato la gara con una rimonta vincente, terminando con un tempo di 45 secondi e 65 centesimi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.49: Rimonta vincente dell’olandese Omalla che vince 45?65. Cala nel finale un buon Lorenzo Benati che si era presentato anche piuttosto nettamente davanti all’ultimo rettilineo e chiude secondo con 45?73, terzo posto per il belga Segers con 45?78 17.46: Questi i protagonisti della finale dei 400 maschili: 1 Vanni Picco Akwannor ITA 46.04 2 Lee Thompson GBR 45.58 3 Lewis Davey GBR 44.91 4 Lorenzo Benati ITA 46.09 5 Daniel Segers BEL 44.63 6 Eugene Omalla NED 45.04 17.42: Marcell Jacobs deve mettere a posto i pezzi. Nella semifinale era piaciuto più nella prima parte e si era indurito in chiusura, nella finale ha convinto più nella parte conclusiva rispetto alla panza dove ha fatto fatica a mettersi in moto. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Jacobs 10.11 ventoso, Dosso 11.14 in batteria Sprinter azzurri al debutto a Savona e qualificati per la finale nei 100: Marcell vento +2.6, Zaynab +0.8. Finali dalle 17.25 DIRETTA TV su @RaiSport Ph. Montesano / Meeting Savona #atleticaitaliana x.com
JACOBS 10.01 NEL VENTO Marcell Jacobs è terzo nei 100 metri di Savona con vento oltre il consentito (+2.7). Vittoria per il britannico Romell Glave (9.88), secondo il colombiano Ronal Longa (9.98) Ph. Montesano/Meeting di Savona #atleticaitaliana - Facebook facebook
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