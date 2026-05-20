Meeting di Savona a grandi firme | Jacobs in crescita Dosso in rampa Fabbri solido Derkach sorride
Al meeting di Savona, parte del circuito World Continental Tour, si sono presentati tre atleti italiani con obiettivi diversi. Uno ha registrato un progresso, un altro ha mostrato segnali di miglioramento, mentre un terzo ha confermato la propria solidità. Un atleta ucraino ha invece ottenuto una buona prestazione, sorridendo al termine della prova. La manifestazione ha coinvolto anche altri atleti, che hanno disputato le loro gare con risultati che saranno analizzati nei dettagli nei prossimi giorni.
Tre azzurri erano particolarmente attesi al Meeting di Savona, tappa del World Continental Tour (livello bronze, il quarto circuito internazionale itinerante per importanza), e si sono fatti valere allo Stadio della Fontanassa: Marcell Jacobs, Zaynab Dosso e Leonardo Fabbri hanno timbrato il cartellino al Memorial Giulio Ottolia nella località ligure, lanciando così una lunga volata verso gli Europei, che si disputeranno nel mese di agosto a Birmingham (Gran Bretagna). Marcell Jacobs ha fatto il proprio ritorno in gara dopo otto mesi, durante i quali è ritornato sotto la guida di coach Paolo Camossi e sembra avere fornito degli ottimi riscontri in allenamento. 🔗 Leggi su Oasport.it
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