Meeting di Savona a grandi firme | Jacobs in crescita Dosso in rampa Fabbri solido Derkach sorride

Al meeting di Savona, parte del circuito World Continental Tour, si sono presentati tre atleti italiani con obiettivi diversi. Uno ha registrato un progresso, un altro ha mostrato segnali di miglioramento, mentre un terzo ha confermato la propria solidità. Un atleta ucraino ha invece ottenuto una buona prestazione, sorridendo al termine della prova. La manifestazione ha coinvolto anche altri atleti, che hanno disputato le loro gare con risultati che saranno analizzati nei dettagli nei prossimi giorni.

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