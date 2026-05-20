LIVE Atletica Meeting Savona 2026 in DIRETTA | discreto tempo ventoso per Jacobs in semifinale! Dosso impressiona Fabbri cresce

Durante il Meeting Savona 2026, che si sta svolgendo in diretta, il vento ha influenzato le prestazioni degli atleti. Nei 200 metri, il velocista ha corso in un tempo discreto nella semifinale, mentre un altro atleta ha ottenuto una buona posizione con un lancio di oltre 21 metri. Si sono registrate anche buone performance tra gli altri partecipanti, con alcuni che hanno migliorato i propri risultati rispetto alle competizioni precedenti. La manifestazione prosegue con diverse gare in programma.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.20: Ottimo il secondo lancio di Fabbri che va nettamente in testa con 21.88, secondo posto per Bukowiecki con 20.24 17.14: La vittoria va alla ungherese Kozak con 12?86, secondo posto per la finalndese Kesiktalo con 12?86, terza piazza per Giada Carmassi con un discreto 12?93, bene la giovanissima Alessia Succo che eguaglia il personale che è anche il record italiano juniores con 13?14 il mondiale 17.12: Nullo il primo lancio di Fabbri 17.10: Al via la finale dei 100 ostacoli: 1 Elisa Maria Di Lazzaro ITA 12.91 2 Saara Keskitalo FIN 12.81 3 Giada Carmassi ITA 12.69 4 Luca Kozák HUN 12.75 5 Elena Carraro ITA 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Meeting Savona 2026 in DIRETTA: discreto tempo (ventoso) per Jacobs in semifinale! Dosso impressiona, Fabbri cresce ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Day One Highlights | 2026 Australian Athletics Junior Championships Sullo stesso argomento LIVE Atletica, Meeting Savona 2026 in DIRETTA: l’Italia cala gli assi Jacobs e Dosso!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’edizione 2026 meeting di Savona di... Meeting di Savona 2026, Jacobs e Dosso guidano le stelle dell’atletica azzurraPresentata la 15esima edizione del Meeting internazionale Città di Savona in programma mercoledì 20 maggio. #SavonaMeeting2026 - Results on X | Live Posts & Updates x.com LIVE Atletica, Meeting Savona 2026 in DIRETTA: discreto tempo (ventoso) per Jacobs in semifinale! Dosso impressionaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.15: Va in finale Marcell Jacobs che chiude secondo con 1011 ma con un vento favorevole di 2.6. Vince il ... oasport.it Atletica oggi in tv, Meeting Savona 2026: orari, programma, streaming, big italiani in garaSi preannuncia un pomeriggio di grande atletica quello odierno alla Fontanassa in occasione del quindicesimo Meeting Internazionale della Città di Savona, ... oasport.it