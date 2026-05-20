Mazzini la Costituzione e le sfide di oggi | viaggio nella storia della Repubblica
Un nuovo libro intitolato “Lessico per la Repubblica” sarà presentato dall’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena in collaborazione con il Comune di Forlì. La pubblicazione analizza il ruolo di Mazzini, la Costituzione italiana e le sfide attuali. L’evento si inserisce in un percorso che collega il passato della Repubblica alle questioni contemporanee, offrendo spunti di riflessione sulla storia e sull’evoluzione del sistema democratico italiano. La presentazione si terrà prossimamente nella città di Forlì.
L’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena, in collaborazione con il Comune di Forlì, propone la presentazione del libro, “Lessico per la Repubblica. Dal Risorgimento all’integrazione europea” curato da Maurizio Ridolfi. La presentazione si svolgerà venerdì 22. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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