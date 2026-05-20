Mazzini la Costituzione e le sfide di oggi | viaggio nella storia della Repubblica

Un nuovo libro intitolato “Lessico per la Repubblica” sarà presentato dall’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena in collaborazione con il Comune di Forlì. La pubblicazione analizza il ruolo di Mazzini, la Costituzione italiana e le sfide attuali. L’evento si inserisce in un percorso che collega il passato della Repubblica alle questioni contemporanee, offrendo spunti di riflessione sulla storia e sull’evoluzione del sistema democratico italiano. La presentazione si terrà prossimamente nella città di Forlì.

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