viaggio nella storia della fotografia le antiche tecniche in mostra

A Vimercate, in biblioteca, è possibile esplorare una mostra dedicata alle antiche tecniche fotografiche. L’esposizione presenta strumenti e metodi usati prima dell’avvento di Instagram, offrendo un viaggio nella storia della fotografia. Sono visibili apparecchi e materiali storici che illustrano le modalità di cattura e sviluppo delle immagini di epoca precedente. La mostra rimarrà aperta fino alla fine del mese.

Antiche tecniche fotografiche nell’epoca di Instagram, in biblioteca, a Vimercate, si può fare un tuffo nel passato con la mostra curata da Riccardo Beretta per riscoprire la manualità e l’artigianalità della fotografia del XIX secolo, un percorso sulle radici del genere, attraverso procedimenti storici che hanno segnato un’epoca. "Con l’avvento dei social media e del digitale – spiega il Comune – l’arte di scattare immagini sembra aver abbandonato quella manualità che un tempo era parte integrante del processo creativo. L’esposizione si propone di riportare il pubblico indietro nel tempo, quando la fotografia era un’arte fatta di pazienza, precisione e sperimentazione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

