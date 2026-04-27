La procedura di concessione della grazia prevede diverse fasi e coinvolgimenti. Chi può richiederla? La richiesta può essere presentata dall’interessato o dai suoi rappresentanti, ma spetta al Presidente della Repubblica decidere. La decisione richiede la controfirma del Ministro competente, che verifica la legittimità della domanda. La Costituzione stabilisce i limiti per questa misura e i tempi in cui può essere concessa, precisando anche le modalità di firma e approvazione.

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© Virgilio.it - Come funziona la grazia del Presidente della Repubblica: i limiti, i tempi e le firme secondo la Costituzione

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