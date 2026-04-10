Matera il rione Agna si accende | musica e fede per Sant’Agnese

A Matera, il rione Agna si anima con eventi dedicati a Sant’Agnese, tra celebrazioni religiose e iniziative culturali. La comunità si organizza per una settimana ricca di incontri e manifestazioni che coinvolgono residenti e visitatori. La tradizione religiosa si alterna a momenti di musica e manifestazioni pubbliche, creando un calendario di appuntamenti che rende vivo il quartiere.

Il rione Agna di Matera si prepara a vivere una settimana di intensa partecipazione comunitaria, tra celebrazioni religiose e grandi eventi culturali. Dal 19 al 26 aprile 2026, la zona ospiterà un programma variegato che vede protagonista la Parrocchia Sant’Agnese, con appuntamenti pensati per coinvolgere diverse fasce d’età, dalla devozione tradizionale agli spettacoli dal vivo più moderni. Un programma che intreccia intrattenimento e tradizione popolare. La programmazione della festa si snoda attraverso diverse tappe chiave, spaziando dal divertimento per i più giovani alla musica contemporanea. Sabato 25 aprile, la piazza dedicata alla parrocchia ospiterà alle ore 21 uno spettacolo che vedrà la partecipazione di Dino Paradiso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera, il rione Agna si accende: musica e fede per Sant’Agnese È di Michelangelo il busto del Cristo Salvatore che si trova nella Basilica di Sant’Agnese fuori le MuraDopo anni di anonimato, il busto del Cristo Salvatore nella Basilica di Sant'Agnese fuori le mura sulla Nomentana è stato attribuito a Michelangelo. Ogni 21 gennaio un rito antico si ripete a Roma: gli agnelli di Sant’Agnese e le stole consegnate dal PapaIl 21 gennaio a Roma, per Sant’Agnese, si benedicono due agnelli per la lana dei pallii papali, rito antico dal ‘400. Si parla di: Sicurezza? A Matera il corso di ‘’operatore Safety’’ dei Volontari per l’ambiente. Matera, assalto nella notte a un bancomat al rione AgnaPersone non identificate hanno fatto saltare la notte scorsa, a Matera, un bancomat della Bper situato al rione Agna, nella zona sud della città. Il bancomat era all'interno di un chiosco, ... ansa.it Matera, nella notte assalto ad un bancomat al rione AgnaMATERA - Persone non identificate hanno fatto saltare la notte scorsa, a Matera, un bancomat della Bper situato al rione Agna, nella zona sud della città. Il bancomat era all’interno di un chiosco, ... lagazzettadelmezzogiorno.it