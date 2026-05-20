Negli ultimi tempi, sui social media si è diffuso un nuovo termine legato a un comportamento che spinge le persone a migliorare continuamente diversi aspetti della propria vita. Il fenomeno, chiamato Maxxing, si caratterizza per l’ossessione di perfezionare ogni dettaglio in modo da risultare sempre all’altezza degli standard imposti dal web. Questo trend si manifesta soprattutto su piattaforme come TikTok, dove si tende a mostrare versioni sempre più curate di sé stessi e delle proprie esperienze, alimentando una costante corsa al miglioramento.

Tutto e subito. Gli standard che vediamo su TikTok si stanno alzando sempre di più: con il Maxxing, siamo arrivate a dover perfezionare ogni aspetto della nostra vita per restare al passo con gli altri. Sviluppare disciplina e cura di sé può avere molti vantaggi finché non diventa un’ossessione e non ci mette in un confronto costante. Maxxing: cos’è il nuovo trend per ottimizzare la nostra vita. Il trend TikTok del Maxxing indica la tendenza a massimizzare all’estremo un determinato aspetto della vita quotidiana. Dal sonno, all’alimentazione, passando per la palestra per finire alla skincare. Non si dorme e basta, si fa sleepmaxxing. La concentrazione? È brainmaxxing. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Maxxing: cos’è il trend virale che “massimizza” tutto

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What Is Chinamaxxing The Viral Trend Every Parent Needs To Know About

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