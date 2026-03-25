In alcune scuole italiane, studenti realizzano installazioni di carta e nastro adesivo che occupano i banchi e le pareti delle aule, creando un nuovo modo di distrarsi durante le lezioni. Questo fenomeno, definito come “ponti di carta”, sta attirando l’attenzione dei docenti che devono gestire queste creazioni temporanee, spesso rimosse alla fine delle lezioni. La pratica si diffonde in modo crescente tra i giovani.

Nelle aule scolastiche italiane, una nuova forma di distrazione creativa sta sfidando l’autorità docente attraverso installazioni di carta e nastro adesivo. Gli studenti hanno trasformato semplici penne a sfera in complessi ponti sospesi che collegano i banchi dei compagni, creando un fenomeno virale su TikTok. Questo gioco, nato come risposta al divieto di utilizzare i cellulari in classe, vede ragazzi costruire tralicci lunghi due metri mentre fingono di prendere appunti. La dinamica si basa sull’uso di fogli di quaderno arrotolati e metri di scotch per fissare le penne tra più postazioni adiacenti. Il risultato è un contrasto tra la disciplina apparente della scrittura e il caos creativo che invade lo spazio didattico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponti di carta: il trend virale che sfida i professori

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