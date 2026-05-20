Tatiana Maslany torna protagonista in Maximum Pleasure Guaranteed, una serie disponibile su Apple TV. La trama si sviluppa tra ricatti e omicidi, portando avanti un racconto che coinvolge personaggi e situazioni oscure. La produzione ha attirato l’attenzione degli appassionati e della critica per la presenza dell’attrice nel ruolo principale. La serie si inserisce nel catalogo della piattaforma di streaming, offrendo un nuovo titolo con elementi di suspense e dramma.

Tatiana Maslany è la protagonista di Maximum Pleasure Guaranteed, l'ennesima produzione degna di nota e interesse del catalogo Apple TV. Margo ha problemi di soldi, Widow's Bay e ora Maximum Pleasure Guaranteed. Sono solo gli ultimi tre titoli aggiunti al catalogo Apple TV e sembra quasi che gli studios di Cupertino abbiano sentito il bisogno di confermare la bontà del lavoro fatto fin qui con un ulteriore trittico di novità capaci di farsi notare e rompere gli schemi. Come se non fossero bastati due ritorni di qualità come For All Mankind 5 e Criminal Record 2. Insomma un inizio 2026 di alto livello, che ci era stato anticipato in quel di Santa Monica a inizio febbraio ma che continua a . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Maximum Pleasure Guaranteed, la recensione: Tatiana Maslany tra ricatti e omicidi

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Maximum Pleasure Guaranteed Trailer | Tatiana Maslany | Apple TV

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