Apple TV ha svelato oggi il trailer di Maximum Pleasure Guaranteed, un’intrigante commedia thriller dalle tinte dark che segna il ritorno sul piccolo schermo della vincitrice dell’Emmy Tatiana Maslany (Orphan Black). La serie, composta da dieci episodi, debutterà sulla piattaforma il prossimo 20 maggio 2026, con un rilascio settimanale che ci accompagnerà fino alla metà di luglio. Al centro della vicenda troviamo Paula (Maslany), una madre alle prese con un divorzio complicato che si ritrova improvvisamente catapultata in una spirale di ricatti e crimini legati. al mondo del calcio giovanile. Convinta di essere stata testimone di un delitto, Paula inizia un’indagine privata che si intreccia con la sua battaglia per l’affidamento della figlia e una profonda crisi d’identità.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Ricatti, omicidi e calcio giovanile: Tatiana Maslany è la protagonista del trailer di “Maximum Pleasure Guaranteed”

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