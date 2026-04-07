Maximum Pleasure Guaranteed | Tatiana Maslany tra omicidi e calcio giovanile nel teaser Apple TV

Su Apple TV arriva Maximum Pleasure Guaranteed, una nuova produzione firmata da David J. che combina una disputa legale per l’affidamento con un possibile omicidio. Il teaser mostra scene di un processo e situazioni di calcio giovanile, lasciando intuire che la trama si svolge tra tensioni familiari e eventi drammatici. La serie si propone di esplorare le complicazioni di una vicenda che coinvolge più elementi, tra cui il mondo sportivo e il diritto.

Cosa succede quando una battaglia per l’affidamento si intreccia con un possibile omicidio? Apple TV prova a rispondere con Maximum Pleasure Guaranteed, l’ultima creazione di David J. Rosen (Sugar, Hunters). La serie segue Paula (Tatiana Maslany), una madre divorziata che, convinta di aver assistito a un crimine, si lancia in un’indagine privata che la trascina in un vortice di ricatti e complotti. Ad affiancarla troviamo Jake Johnson, in un cast corale che brilla per nomi come Murray Bartlett (The White Lotus) e Brandon Flynn (Tredici). La serie, composta da dieci episodi di 30 minuti, promette un ritmo serrato e un’ironia tagliente, grazie anche alla regia di David Gordon Green (The Righteous Gemstones). 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Maximum Pleasure Guaranteed: Tatiana Maslany tra omicidi e calcio giovanile nel teaser Apple TV Keeper, intervista a Oz Perkins e Tatiana Maslany: "Un horror sulla mascolinità tossica"Il regista e la protagonista raccontano le relazioni tossiche attraverso una traccia soprannaturale. Imperfect Women: Elisabeth Moss e Kerry Washington nel teaser della serie Apple TVDiamo un primo sguardo al thriller psicologico non convenzionale al femminile prodotto da Apple TV, in arrivo in streaming il 18 marzo. Si parla di: Maximum Pleasure Guaranteed: teaser dalla nuova serie Apple; Tatiana Maslany Thriller Maximum Pleasure Guaranteed Unveils a Teaser. An Exclusive First Look at Apple TV’s ‘Darkly Comedic Thriller’ Maximum Pleasure GuaranteedThe Orphan Black and She-Hulk actress Tatiana Maslany stars alongside Jake Johnson, Murray Bartlett, and more in the new series. elle.com