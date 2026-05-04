Frana e ristorante distrutto risarcimento da 160 mila euro | il Tar impone al Comune di pagare

Il Tar di Palermo ha deciso che il Comune di Palma di Montechiaro deve risarcire con 160 mila euro il proprietario di un ristorante danneggiato da una frana nel 2009. La vicenda giudiziaria, iniziata più di dieci anni fa, si è conclusa con questa sentenza, che impone all’ente pubblico di pagare l’indennizzo. La frana ha causato il crollo dell’edificio, portando alla distruzione del locale.

Si chiude con un nuovo pronunciamento del Tar di Palermo la lunga vicenda giudiziaria, iniziata nel 2009 dopo una frana, che ha riguardato un ristorante a Palma di Montechiaro. I giudici amministrativi hanno infatti ordinato al Comune di versare al titolare dell’attività la somma residua di 65.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Mobbing al dirigente, Comune condannato a pagare 80mila euro tra risarcimento e spese di giudizioLa vicenda trae origine da una pronuncia della Sezione Lavoro della Corte di Appello partenopea, che aveva riconosciuto a favore dell’architetto... Cade per via di un tombino mal messo, dopo sei anni il Comune paga: risarcimento da 15 mila euroCade a terra per via di un tombino malmesso a Portoverde, si procura lesioni, e dopo sei anni il tribunale condanna il Comune di Misano a... Contenuti e approfondimenti Frana e ristorante distrutto, risarcimento da 160 mila euro: il Tar impone al Comune di pagareDopo anni di cause e due sentenze civili favorevoli, accolta l’azione del titolare per ottenere anche la quota non versata ... agrigentonotizie.it Frana di via Stornite. Comune al contrattacco: La lite è temerariaIl Comune di Cesena va al contrattacco in via Stornite, sui colli di Borello, dove nel maggio 2023 una frana (nella foto) ha ‘mangiato’ metà della sede stradale per alcune decine di metri, ... ilrestodelcarlino.it