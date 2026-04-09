Verifica età siti per adulti esteri | il Tar del Lazio accoglie parzialmente il ricorso bloccando l’automatismo delle regole Agcom

Il Tar del Lazio ha deciso di accogliere parzialmente un ricorso riguardante il sistema di verifica dell'età per l'accesso ai siti per adulti, introdotto in Italia con il Decreto Caivano. La decisione ha portato al blocco temporaneo dell'automatismo delle regole stabilite dall'Autorità per le comunicazioni, sospendendo alcune delle misure previste. La questione riguarda il funzionamento e l'applicazione delle procedure di controllo sull'accesso ai contenuti per adulti.

Il Tar del Lazio si è pronunciato sul sistema di verifica dell'età per l'accesso ai siti per adulti, un meccanismo introdotto in Italia dal Decreto Caivano. Con la sentenza numero 148 del 2026, i giudici amministrativi hanno accolto in parte il ricorso presentato dalla società Aylo Freesites Ltd, azienda con sede a Cipro che gestisce piattaforme molto note come Pornhub, YouPorn e RedTube. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Verifica della maggiore età e siti porno, il Tar limita l’obbligo per i siti esteriIl Tar del Lazio ha stabilito che l’obbligo di verifica dell’età per i siti pornografici, previsto dal regolamento Agcom in attuazione del Decreto... Verifica dell’età sui siti porno in Italia: il TAR boccia Agcom per aver violato una regola europeaIl TAR del Lazio frena l'Agcom sulla verifica dell'età per i siti porno, annullando l'obbligo automatico per le piattaforme estere. Temi più discussi: Il TAR Lazio annulla la Delibera AGCOM sulla verifica dell’età per i siti Hard; Siti a luci rosse, il TAR del Lazio annulla in parte la delibera dell'Agcom per la verifica dell'età; Il TAR limita AGCOM sulla verifica dell’età: accolto in parte il ricorso dei siti hard con sede nell’UE. Verifica età siti per adulti esteri: il Tar del Lazio accoglie parzialmente il ricorso bloccando l’automatismo delle regole AgcomIl Tar Lazio accoglie parzialmente il ricorso sui siti per adulti: Agcom deve prima rispettare le procedure europee di notifica ... orizzontescuola.it Verifica della maggiore età e siti porno, il Tar limita l’obbligo per i siti esteriIl Tar del Lazio ha stabilito che l’obbligo di verifica dell’età per i siti pornografici, previsto dal regolamento Agcom in attuazione del Decreto Caivano, non può essere applicato alle grandi piattaf ... orizzontescuola.it Il TAR del Lazio frena l’Agcom sulla verifica dell’età per i siti porno, annullando l’obbligo automatico per le piattaforme estere. Secondo i giudici, l’Italia non ha rispettato le procedure stabilite dall’Unione Europea: https://fanpa.ge/GSjhl - facebook.com facebook Test medicina, il Tar del Lazio respinge i primi ricorsi: "Non erano quiz, ma veri esami universitari" x.com