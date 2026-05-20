Maxicolpo all’IMT fallito | allarme scatta e i ladri fuggono nel caos

Nella notte un tentativo di furto presso un centro di controllo è fallito, causando un allarme che ha messo in fuga i malviventi. Durante l’intervento, i ladri sono riusciti a manomettere alcuni sensori, nonostante fosse giorno, e hanno distrutto le cartelle cliniche dei pazienti presenti nel centro. Le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli dell’accaduto e sull’effettiva modalità con cui i ladri sono riusciti a intervenire senza essere intercettati prima.

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? Domande chiave Come hanno fatto i ladri a manomettere i sensori durante il giorno?. Perché i malviventi hanno preferito distruggere le cartelle cliniche dei pazienti?. Quale errore tecnico ha permesso al titolare di far scattare l'allarme?. Cosa hanno abbandonato i criminali sul posto durante la fuga nel caos?.? In Breve Sabotaggio sensori avvenuto lunedì durante l'orario di apertura al pubblico in via Barsanti.. Tre o quattro malviventi hanno abbandonato scala e arnesi da scasso durante la fuga.. Vandali hanno distrutto monitor e strappato referti clinici dei pazienti negli ambulatori.. Assenza di contanti rilevata poiché i pagamenti avvengono tramite carta di credito. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maxicolpo all’IMT fallito: allarme scatta e i ladri fuggono nel caos ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Furto fallito in pieno centro: allarme costringe i ladri alla fuga Scatta l'allarme, ladri in fuga. Fallisce il colpo alla BaleraÈ fallito il furto che i ladri questa notte hanno tentato di mettere a segno in un locale della città.