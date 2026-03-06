Scatta l' allarme ladri in fuga Fallisce il colpo alla Balera

Stanotte i ladri hanno tentato di svaligiare un locale della città, ma il colpo si è concluso con un fallimento. Dopo aver forzato l’ingresso, sono stati intercettati e messi in fuga dalle forze dell’ordine. Nessuno è rimasto ferito e non sono stati sottratti oggetti di valore. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

È fallito il furto che i ladri questa notte hanno tentato di mettere a segno in un locale della città. In piena notte, intorno alle 4, hanno infatti cercato di introdursi all'interno del locale La Balera in via Legione Zanardi Landi. Per riuscire a penetrare senza essere visti hanno spaccato una delle telecamere di sorveglianza all'eterno, ma nel frattempo è scattato l'allarme collegato con Metronotte. In breve sono arrivate sul posto le pattuglie dell'istituto di vigilanza e i ladri sono stati costretti a fuggire a mani vuote.