Furto fallito in pieno centro | allarme costringe i ladri alla fuga

Domenica scorsa, in pieno centro a Nocera Inferiore, due persone hanno tentato un furto lungo via Roma. L’allarme scattato ha costretto i ladri alla fuga senza riuscire a portare a termine il colpo. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

L'episodio si è verificato lungo via Roma a Nocera Inferiore. Ad agire almeno due persone, armate di piede di porco Colpo fallito a Nocera Inferiore, domenica scorsa, in pieno centro. L'episodio si è verificato lungo via Roma. Ad agire almeno due persone, armate di piede di porco. I due - secondo la ricostruzione - avrebbero prima forzato il cancello della proprietà.Una volta dentro il giardino, hanno tentato di entrare nell’abitazione scassinando la porta d’ingresso. Nonostante i ripetuti tentativi, i malviventi non sono riusciti nel loro intento e hanno deciso di desistere, allontanandosi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Durante il tentativo di effrazione sarebbe scattato anche l’allarme dell’abitazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

