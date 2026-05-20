Maxiblitz contro lo spaccio a Ostia | i pusher si muovevano con auto aziendali per le consegne a domicilio

All’alba, le forze della guardia di finanza hanno eseguito un’operazione a Ostia contro un gruppo dedito allo spaccio di cocaina ed eroina, che utilizzava auto aziendali per le consegne a domicilio. Sono stati arrestati 26 persone coinvolte nell’organizzazione. L’indagine ha portato alla scoperta di un sistema strutturato per la distribuzione della droga, con pusher che si servivano di veicoli professionali per effettuare le consegne. La verifica ha coinvolto anche sequestri di sostanze stupefacenti e di denaro.

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