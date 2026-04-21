Le forze dell'ordine hanno smantellato un gruppo criminale ad Arezzo, specializzato nelle consegne di droga a domicilio e nel rifornimento dei piccoli spacciatori locali. L'operazione ha portato all'arresto di diversi soggetti coinvolti e alla confisca di sostanze stupefacenti. L'indagine ha evidenziato come l'organizzazione gestisse le consegne e il rifornimento in modo sistematico, con un meccanismo ben strutturato.

AREZZO – Un’organizzazione criminale specializzata nelle consegne di droga a domicilio e nel rifornimento dei piccoli spacciatori di piazza è stata disarticolata ad Arezzo. Nella giornata di sabato 18 aprile la Polizia di Stato ha portato a termine l’ Operazione Minerva, eseguendo cinque misure di custodia cautelare emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della locale Procura della Repubblica. I reati contestati riguardano il traffico di sostanze stupefacenti in concorso. I destinatari dei provvedimenti sono due cittadini di origine albanese e tre italiani. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, al vertice del sodalizio figurava un uomo di nazionalità albanese, per il quale si sono aperte le porte del carcere cittadino.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Spaccio a domicilio e rifornimenti per i pusher di quartiere: l’Antidroga smantella una banda ad Arezzo

Notizie correlate

Droga a domicilio in tutta Arezzo: blitz della Polizia smantella la reteArezzo, 21 aprile 2026 – Un’organizzazione strutturata, capace di rifornire quotidianamente consumatori e pusher locali con consegne a domicilio.

Spaccio a Napoli, 13 arresti nel clan Contini: la droga consegnata a domicilio, i pusher avevano turni e stipendiNella mattinata di oggi, i carabinieri hanno arrestato 13 persone, riconducibili al clan Contini.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Spaccio a domicilio tra Gallarate e Cassano: arrestata coppia con un vasto giro di droga; Roma, scoperto il taxi della droga: consegne a domicilio e 5 arresti tra periferia e centro; Camorra, 'delivery' della droga: 13 arresti per clan Contini; Cocaina e marijuana a domicilio, azzerate due piazze dei Contini.

Spaccio a Napoli, 13 arresti nel clan Contini: la droga consegnata a domicilio, i pusher avevano turni e stipendiNella mattinata di oggi, i carabinieri hanno arrestato 13 persone, riconducibili al clan Contini. Gli investigatori hanno ricostruito l’attività di spaccio del clan a Napoli. fanpage.it

Lotta allo spaccio a Catania, arrestato dai militari un pusher a domicilioContinua la lotta allo spaccio per le strade del capoluogo etneo, dove i militari hanno arrestato un 20enne per spaccio ... newsicilia.it

Spaccio dalla casa ai domiciliari: arrestato 46enne a Taranto Nuovo blitz dei Falchi nello stabile di via Capecelatro: sequestrati cocaina e sistema di videosorveglianza Movimenti sospetti, continui ingressi e uscite rapide di giovani già noti come assuntori: seg facebook

Ostia, lo spaccio in via Baffigo finisce con YouPol: il "passaggio segreto" sul balcone tradisce 23enne ift.tt/aGVU5cr x.com