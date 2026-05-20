Maturità | studenti scommettono su Verga e D’Annunzio per il toto-tracce
Gli studenti che si preparano alla prima prova della Maturità 2026 hanno indicato alcuni autori e temi come possibili tracce. Secondo le preferenze raccolte, Verga, Pascoli, D’Annunzio e Pirandello sono tra i nomi più citati in vista dell’esame, insieme a argomenti relativi all’intelligenza artificiale e agli anniversari degli 80 anni dalla nascita della Repubblica e dell’Assemblea Costituente. Questi sono i temi considerati più probabili per la prova, basandosi sulle scelte fatte dagli studenti e sulle indicazioni delle fonti di preparazione.
Tempo di lettura: 2 minuti Verga, Pascoli, D’Annunzio e Pirandello sono i nomi più quotati dagli studenti per le tracce della prima prova della Maturità 2026, insieme ai temi legati all’intelligenza artificiale e agli 80 anni della Repubblica e dell’Assemblea Costituente. È quanto emerge dal monitoraggio di Skuola.net su un campione di circa mille maturandi a meno di un mese dall’esame del 18 giugno. Tra i prosatori dell’Ottocento, Giovanni Verga passa in testa con il 31% delle preferenze, superando Gabriele D’Annunzio fermo al 25%. Stabile Alessandro Manzoni al 15%, mentre cresce Carlo Collodi dal 6% al 10%, anche in vista dei 200 anni dalla nascita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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