Mattia Furlani resta il numero 1 del mondo nel salto in lungo

Il campione del mondo all’aperto e indoor guida la classifica World Athletics grazie a cinque risultati di vertice negli ultimi due anni, dal titolo mondiale di Tokyo alla vittoria a Ostrava. A marzo i Mondiali Indoor di Torun per confermare il primato. Mattia Furlani è il numero uno del salto in lungo a livello planetario. Il talento laziale guida la classifica mondiale stilata da World Athletics con 1.362 punti, mantenendo la vetta anche dopo i meeting della stagione invernale. Un primato costruito con continuità e prestazioni di altissimo livello negli ultimi due anni. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Mattia Furlani trova un avversario a sorpresa! Il Campione del Mondo dei 110 hs firma una gran misura nel lungoCordell Tinch si è reso protagonista di una portentosa prestazione nel salto in lungo al Tyson Invitational di Fayeteville (Arnkasas, USA).

Il nostro Mattia Furlani ospite dei The Jackal su RAI2 nel programma Stasera a letto tardiIl bronzo olimpico Mattia Furlani stasera, 3 marzo, è stato ospite della nuova trasmissione di RAI 2 Stasera a letto tardi, condotta dai The Jackal, con e tanti bambini protagonisti.

