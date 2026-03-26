Mattia Furlani si conferma numero uno del mondo nel salto in lungo dopo i Mondiali Indoor 2026. L’atleta italiano ha partecipato alla competizione a Torun, dove ha ottenuto la medaglia d’argento con una misura di 8 metri. La sua posizione in classifica non è stata modificata, nonostante la sconfitta nel tentativo di difendere il titolo vinto un anno prima a Nanchino.

Mattia Furlani conserva lo status di numero 1 del mondo nel salto in lungo al termine dei Mondiali Indoor 2026, dove non è riuscito a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa a Nanchino e si è dovuto accontentare della medaglia d’argento con la misura di 8.39 metri, sorpreso sulla pedana di Torun (Poloni) dall’inatteso portoghese Gerson Baldè. Il 21enne svetta in testa alla graduatoria stilata da World Athletics, che prende in considerazione i migliori cinque risultati conseguiti degli atleti in un arco temporale ristretto. Nel conteggio ogni evento ha un peso specifico in base alla sua importanza, poi il riscontro tecnico aumenta in base al piazzamento finale e alla misura conseguita. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mattia Furlani numero 1 del mondo! La beffa di Torun non incide sul ranking, il migliore in assoluto nel lungo

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