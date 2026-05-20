Matrimonio come la Gen Z sta cambiando le regole

Negli ultimi anni, la Generazione Z, composta da giovani nati tra il 1997 e il 2012, sta modificando le tradizioni legate al matrimonio. Le scelte e le preferenze di questa fascia di età influenzano le modalità di organizzazione, i tipi di celebrazione e le aspettative rispetto a questa cerimonia. Le tendenze emergenti mostrano un orientamento verso forme di unione più personalizzate e meno convenzionali, con un'attenzione particolare ai valori di autenticità e sostenibilità.

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