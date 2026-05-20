Matrimonio come la Gen Z sta cambiando le regole
Negli ultimi anni, la Generazione Z, composta da giovani nati tra il 1997 e il 2012, sta modificando le tradizioni legate al matrimonio. Le scelte e le preferenze di questa fascia di età influenzano le modalità di organizzazione, i tipi di celebrazione e le aspettative rispetto a questa cerimonia. Le tendenze emergenti mostrano un orientamento verso forme di unione più personalizzate e meno convenzionali, con un'attenzione particolare ai valori di autenticità e sostenibilità.
La Gen Z, che comprende i nati tra il 1997 e il 2012, sta rivoluzionando anche il settore del wedding. I giovanissimi, infatti, stanno plasmando i fiori d’arancio a loro immagine e somiglianza: addio tradizioni e riti datati, benvenute forme di intrattenimento tecnologiche e location all’insegna della “lentezza”. A delineare un ritratto esaustivo dei matrimoni targati Gen Z è uno studio di Matrimonio.com, che in un nuovo report ha catturato le ultime tendenze, intuizioni e abitudini di pianificazione delle coppie italiane, basandosi sui dati post-matrimoniali di 3188 novelli sposi. Le sorprese, neanche a dirlo, non mancano di certo. Gen Z, quali sono le loro tendenze in fatto di matrimoni. 🔗 Leggi su Dilei.it
How Millennials & Gen Z Are Redefining Marriage (Through Max Aminis Comedy)
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