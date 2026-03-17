L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha introdotto nuove norme che coinvolgono gli influencer, con multe che possono arrivare fino a 600mila euro e regole più stringenti. Ora, non basta più semplicemente taggare un marchio per essere in regola, e se si riceve un prodotto gratuito, bisogna dichiararlo nella maggior parte dei casi. Queste modifiche stanno modificando in modo sostanziale il modo di lavorare degli influencer.

Basta taggare un brand per essere in regola? No. Se ricevo un prodotto gratis devo dirlo? Sì, quasi sempre. Posso usare “in collaborazione con”? Non basta. Sono alcune delle domande più frequenti e più rischiose per chi lavora sui social. A rispondere, ora, è l’AgCom, che con una lunga serie di FAQ mette ordine in un mercato cresciuto più velocemente delle regole e che oggi in Italia vale circa 370 milioni di euro. Il messaggio è molto chiaro: la pubblicità deve essere riconoscibile subito, senza ambiguità. Chi sbaglia, paga caro. Le sanzioni possono arrivare fino a 600mila euro nei casi più gravi, soprattutto quando entrano in gioco i minori. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Multe fino a 600mila euro e regole durissime: come l’AgCom sta cambiando per sempre il lavoro degli influencer

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