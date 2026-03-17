L’AgCom sta introducendo nuove regole che modificano profondamente il lavoro degli influencer online. Le sanzioni possono arrivare fino a 600mila euro e le norme sono diventate più rigorose. Ora, non basta più taggare un brand per essere in regola e bisogna dichiarare chiaramente quando si riceve un prodotto gratuito, anche se questa situazione prima era meno regolamentata.

Basta taggare un brand per essere in regola? No. Se ricevo un prodotto gratis devo dirlo? Sì, quasi sempre. Posso usare “in collaborazione con”? Non basta. Sono alcune delle domande più frequenti e più rischiose per chi lavora sui social. A rispondere, ora, è l’AgCom, che con una lunga serie di FAQ mette ordine in un mercato cresciuto più velocemente delle regole e che oggi in Italia vale circa 370 milioni di euro. Il messaggio è molto chiaro: la pubblicità deve essere riconoscibile subito, senza ambiguità. Chi sbaglia, paga caro. Le sanzioni possono arrivare fino a 600mila euro nei casi più gravi, soprattutto quando entrano in gioco i minori. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Multe fino a 600mila euro e regole durissime: come l’AgCom sta cambiando per sempre il lavoro degli influence

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