Il programma televisivo britannico Matrimonio a prima vista è stato temporaneamente sospeso dopo che due concorrenti hanno accusato i loro neo mariti di averle stuprate. Le denunce sono state presentate alle autorità e il caso è attualmente sotto indagine. La produzione dello show ha deciso di interrompere le riprese e di sospendere la trasmissione. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle identità delle persone coinvolte. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media.

Dure accuse al programma di Matrimonio a prima vista Uk, dove due concorrenti sarebbero state vittime di stupro da parte dei neo mariti Matrimonio a prima vistasegue 3 coppie a stagione: 6 single (3 per ogni sesso) si mettono in gioco e accettano di sposare uno sconosciuto. Per i 90 giorni successivi verranno seguiti dalle telecamere del programma e alla fine potranno decidere se rendere ufficiale quel matrimonio, oppure se renderlo nulla. Madurante la sesta stagione pare che due uomini concorrenti, in luna di miele, abbiano stuprato le spose ed il tutto sarebbe stato ripreso dalle telecamere. Infatti a denunciare il fatto sarebbe stata la casa di produzione e non le dirette interessate, sebbene la polizia stia invitando loro a denunciare i mariti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Matrimonio a prima vista UK, accuse di stupro: blocco al programma tv

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matrimonio a prima vista inglese nella bufera per le accuse di stupro

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