Tre donne che avevano partecipato al programma televisivo “Matrimonio a prima vista UK” hanno presentato accuse di violenza sessuale. Secondo le denunce, una delle partecipanti avrebbe subito avances non desiderate, tra cui aver subito un contatto fisico non consentito, e successivamente una violenza. Le denunce sono state rese note attraverso un’inchiesta della BBC, che ha sollevato un forte clamore nel settore televisivo nel Regno Unito. La vicenda coinvolge anche altre persone associate alla produzione del programma.

La vicenda ha scosso il mondo della tv nel Regno Unito, una inchiesta ha creato un terremoto con tre denunce gravissime. Due donne hanno dichiarato alla BBC, in una inchiesta approfondita e ricca di dettagli, di essere state violentate durante le riprese di uno dei programmi di punta di Channel 4, “Married at First Sight UK”, famoso in Italia come “Matrimonio a prima vita”, mentre una terza ha dichiarato di essere rimasta vittima di un presunto atto sessuale non consensuale. Tutte le donne coinvolte hanno dichiarato che il programma non ha adottato misure sufficienti per garantire la loro protezione. Emerge inoltre che Channel 4 fosse già a conoscenza di alcune delle accuse prima della messa in onda della trasmissione e che tutti gli episodi che vedevano coinvolte le accusatrici fossero disponibili sulla sua piattaforma di streaming. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi ha afferrato il seno, il sedere ma io dicevo ‘basta’. E mi ha violentato”: accuse gravissime di tre spose di “Matrimonio a prima vista UK”. L’inchiesta della BBC

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