Matrimonio a prima vista UK travolto dallo scandalo | accuse di violenze abusi stagioni rimosse

Il programma televisivo britannico “Married at First Sight UK” è al centro di uno scandalo dopo che due donne hanno accusato i loro partner di violenza durante le riprese. Le stagioni del reality sono state rimosse dalle piattaforme di streaming, mentre le accuse di abusi sono diventate di dominio pubblico. La vicenda ha suscitato l’attenzione di pubblico e media, portando a una riflessione sulla sicurezza e le modalità di realizzazione di questo tipo di programmi. La produzione ha dichiarato di essere al lavoro per affrontare la situazione.

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Due donne accusano i loro “mariti” televisivi di violenza durante le riprese del reality. Il reality show “Married at First Sight UK” finisce al centro di uno scandalo destinato a scuotere il mondo della televisione britannica. L’emittente Channel 4 ha deciso di rimuovere tutte le precedenti stagioni del programma dalle proprie piattaforme streaming e dalla programmazione televisiva dopo l’emersione di gravissime accuse di illeciti rivolte ad alcuni ex partecipanti. Secondo quanto riportato dalla BBC, due donne hanno denunciato di essere state violentate dai rispettivi “mariti” conosciuti durante il programma, mentre una terza ha raccontato un presunto episodio sessuale non consensuale avvenuto nel corso delle riprese. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Matrimonio a prima vista UK travolto dallo scandalo: accuse di violenze abusi, stagioni rimosse ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Multi SubHe Used Modern Glass to Shock an Ancient Empire! Sullo stesso argomento Leggi anche: Matrimonio a prima vista UK, la denuncia di due ex concorrenti: “Violentate durante le riprese” Il Paradiso delle signore, anticipazioni: Umberto travolto dallo scandalo?Le trame future della soap italiana Il Paradiso delle Signore non portano buone notizie per Umberto, che rischierà di trovarsi al centro di uno... Matrimonio a prima vista UK, la denuncia di due ex concorrenti: Violentate durante le ripreseUn’indagine della Bbc svela i retroscena di Matrimonio a prima vista UK. Due concorrenti denunciano di essere state stuprate da altri partecipanti mentre le telecamere erano accese, una terza parla di ... fanpage.it Matrimonio a prima vista, tre spose denunciano: Stuprate dai concorrenti. Episodi rimossi, l'inchiesta choc della BbcInchiesta choc della Bbc su 'Married at First Sight UK', popolare reality show concepito sul format degli appuntamenti e dei matrimoni 'a prima vista' in onda nel Regno ... corriereadriatico.it Paul McCartney racconta I’ve Got A Feeling Questa canzone è un matrimonio tra la mia ‘I’ve Got A Feeling’ e un pezzo scritto da John, intitolato ‘Everyone Had A Bad Year’. Una delle cose più eccitanti dello scrivere con John è che molto spesso arrivava x.com Location rinfresco matrimonio reddit