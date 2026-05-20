Negli ultimi mesi si registrano segnali di cambiamento nei comportamenti delle donne in gravidanza, con una diminuzione dell’uso di fumo e alcol durante la gestazione. I dati raccolti dall’Istituto superiore di sanità riguardano i primi mille giorni di vita e mostrano un miglioramento negli stili di vita materni, anche se persistono alcune criticità. Le regioni del Nord si distinguono per un atteggiamento più virtuoso rispetto ad altre aree del paese.

Le future mamme italiane sono sempre più attente alla salute propria e dei figli rispetto al passato. Fumo e alcol in gravidanza risultano in netto calo, segnale di una maggiore consapevolezza sui rischi per il bambino nei primi mille giorni di vita. Ma il quadro tracciato dall'ultima rilevazione dell'Istituto superiore di sanità mostra anche ombre ancora difficili da ignorare: dall'uso scorretto dell'acido folico all'eccessiva esposizione dei più piccoli a smartphone e tablet, fino ai persistenti divari tra Nord e Sud del Paese. È quanto emerge dalla nuova indagine del Sistema di sorveglianza 0-2 anni, promosso dal ministero della Salute e coordinato dall'Iss in collaborazione con le Regioni, che fotografa i principali fattori che incidono sulla salute infantile nei primi anni di vita. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Maternità più consapevole: calano fumo e alcol in gravidanza, donne più virtuose al Nord

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Inflazione a marzo, Macerata al secondo posto delle città più care d'Italia: Ancona tra le più virtuoseANCONA - L'Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell'inflazione di marzo, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la...

Fumo in gravidanza, rischio più alto di disturbi psichiatrici nei figli: lo studio su 16mila bambiniUna ricerca condotta nell’ambito del consorzio ECHO (Environmental Influences on Child Health Outcomes) ha analizzato i dati di oltre 16.

Maternità in Italia, le regioni dove è più facile lavorare e avere figliDa child penalty a Mother’s Index 2025: la mappa della genitorialità in Italia. Tra bonus e congedi, come cambia il lavoro per le mamme ... quifinanza.it

Se viene meno il diritto a una maternità consapevole, libera e responsabileE' in atto da tempo, come hanno evidenziato anche recenti indagini giornalistiche, una pesante azione di annullamento del diritto dovuto agli effetti sulle donne, e non solo, della non applicazione ... quotidianosanita.it