Inflazione a marzo Macerata al secondo posto delle città più care d' Italia | Ancona tra le più virtuose
Secondo i dati pubblicati dall'Istat, a marzo l'inflazione ha registrato variazioni significative tra le diverse città italiane. Tra queste, una si colloca al secondo posto nella classifica delle città più costose in Italia, mentre un'altra si distingue per aver registrato l'incremento più contenuto dei prezzi. L’Unione Nazionale Consumatori ha analizzato i dati per stilare una lista delle città con i maggiori e minori aumenti del costo della vita.
ANCONA - L'Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell'inflazione di marzo, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d'Italia, in termini di aumento del costo della vita. Per la prima volta vince Como, che a marzo, per via dell'inflazione.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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