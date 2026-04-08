Fumo in gravidanza rischio più alto di disturbi psichiatrici nei figli | lo studio su 16mila bambini

Uno studio condotto dal consorzio ECHO ha esaminato i dati di oltre 16.000 bambini, concentrandosi sull’effetto del fumo durante la gravidanza. I ricercatori hanno valutato la presenza di eventuali correlazioni tra l’esposizione al fumo materno e lo sviluppo di disturbi psichiatrici nei figli. I risultati indicano che i bambini esposti al fumo in utero presentano un rischio più elevato di manifestare problemi di natura psichiatrica rispetto a quelli non esposti.

Una ricerca condotta nell’ambito del consorzio ECHO (Environmental Influences on Child Health Outcomes) ha analizzato i dati di oltre 16.300 bambini e adolescenti, evidenziando un legame significativo tra l’esposizione al fumo di tabacco durante la gestazione e lo sviluppo di sintomi psicopatologici, con effetti che si manifestano in modo sorprendentemente stabile dall’infanzia alla tarda adolescenza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Paracetamolo in gravidanza, lo studio definitivo: nessun legame con autismo e Adhd nei bambiniL’assunzione di paracetamolo durante la gravidanza non aumenta il rischio di autismo, Adhd o disabilità intellettive nei bambini.

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Gravidanza. Se papà fuma, rischio cuore per il nascituroUno studio cinese accende i riflettori sul fumo passivo cui sono esposte le donne durante la gravidanza se il loro compagno fuma. Dall’analisi osservazionale condotta, è emerso come questa abitudine ... quotidianosanita.it

Incendio ad Alto Reno, ancora fumo e black-out: da tre giorni pompieri lottano contro fuoco e vento x.com

Il fumo si è rapidamente sprigionato nel condominio nel quartiere Zanni e, di conseguenza, gran parte dei residenti è scesa in strada. Sul posto, lanciato l'allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco #ilcentro #Incendio #casa #vigilidelfuoco #pescara - facebook.com facebook