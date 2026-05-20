A Matera, si sono svolti momenti di commemorazione dedicati ai soldati polacchi, con musica e corone deposte in loro memoria. La cerimonia ha coinvolto diverse persone e si è svolta in un contesto che ha visto anche il cambiamento della vita quotidiana nei quartieri della città. L’Istituto Padre Giovanni Minozzi è stato trasformato in una scuola militare, suscitando attenzione tra i residenti e le istituzioni locali. La giornata ha rispecchiato un legame storico tra la città e la memoria di guerra.

? Domande chiave Come ha cambiato la vita quotidiana i quartieri di Matera?. Perché l'Istituto Padre Giovanni Minozzi è diventato una scuola militare?. Chi sono i soldati che hanno trasformato la città in base?. Come la musica polacca ha unito la memoria alla diplomazia?.? In Breve Tra il 1944 e il 1946 il 2° Corpo d'Armata polacco addestrò ufficiali a Matera.. Cerimonia presso l'Istituto Comprensivo Padre Giovanni Minozzi in via Lucana.. Concerto dell'Orchestra dell'Esercito Polacco tenutosi nella piazzetta Pascoli.. Evento legato all'82° anniversario della Battaglia di Montecassino.. Il sindaco Antonio Nicoletti e una delegazione militare... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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