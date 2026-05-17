Matera concerto e memoria per i soldati polacchi della WWII

A Matera si è svolto un concerto dedicato ai soldati polacchi della Seconda guerra mondiale, con l’obiettivo di ricordare il loro ruolo e il legame con la città. Le cerimonie hanno coinvolto un istituto scolastico che in passato ospitava un’accademia militare. Durante l’evento, sono stati approfonditi i collegamenti tra i vicoli di Matera e le battaglie di Montecassino, evidenziando il rapporto tra la città e quei momenti storici. La giornata ha visto anche momenti di commemorazione e testimonianze.

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? Domande chiave Perché le mura di un istituto scolastico furono una accademia militare?. Come si collegano i vicoli di Matera alla battaglia di Montecassino?. Chi accompagnerà la delegazione polacca durante il percorso in Via Lucana?. Cosa trasmetteranno i reduci di guerra attraverso la musica dell'orchestra?.? In Breve Cerimonia alle 17:00 in Via Lucana presso l'Istituto Padre Giovanni Minozzi.. Concerto alle 17:45 in Piazzetta Pascoli con l'Orchestra dell'Esercito Polacco.. Commemorazione dell'82° anniversario della Battaglia di Montecassino.. Scuole di Matera utilizzate tra il 1944 e il 1946 per ufficiali polacchi.. Mercoledì 20 maggio 2026 alle ore 17,45 la Piazzetta Pascoli di Matera ospiterà il Concerto della Memoria per i soldati polacchi che combatterono in Italia durante la seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera, concerto e memoria per i soldati polacchi della WWII ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento L’ultima carta: distopia e memoria a MateraNel tardo pomeriggio di giovedì 2 aprile 2026, la sala conferenze della Camera di Commercio di Matera ha ospitato il lancio de L’ultima carta. Museo della WWII a Felonica: riapre il 23 aprile con nuovi repertiIl Museo della Seconda Guerra Mondiale situato lungo il fiume Po a Felonica riaprirà i battenti il 23 aprile. Matera, IAC lancia HUMUS del Mediterraneo: tre residenze artistiche tra dialogo, memoria e trasformazioneA Matera nasce il progetto di residenze HUMUS del Mediterraneo per artisti e collettivi tra dialogo, memoria e trasformazione. trmtv.it Giorgia in concerto a Matera: gocce di memoria da non scordareIl canto e l’incanto della voce più soul d’Italia. Una timbrica inconfondibile, la sua, capace di unire e sorprendere più generazioni. Giorgia emoziona con i suoi successi, un repertorio vasto tanto ... lagazzettadelmezzogiorno.it