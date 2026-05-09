In Italia, numerosi impianti sportivi portano nomi di atleti o sono dedicati a soldati deceduti durante la prima guerra mondiale. Tra i nomi più noti ci sono quelli dello stadio di Verona, intitolato a un calciatore, e altri impianti come quelli di Brescia, Cremona e La Spezia, dedicati rispettivamente a giocatori e soldati. In un contesto sportivo dominato dal denaro, gli stadi si sono trasformati anche in strumenti pubblicitari per le società.

In un calcio dove il Dio denaro è ormai padrone del pallone, le case delle squadre di calcio sono un altro modo per fare pubblicità. Dall’Allianz Stadium di Torino, alla Gewiss Arena di Bergamo fino al Mapei Stadium di Reggio Emilia ed all’Unipol Domus di Cagliari, i casi di sponsorizzazione degli impianti si sprecano, anche all’estero. Ci sono alcuni stadi, però, che ancora oggi sono intitolati a vecchie glorie dello sport italiano e che hanno storie che possono essere ancora oggi esempio per le future generazioni. Molte delle quali non molto note nemmeno ai tifosi che frequentano i gradoni. Il più famoso è sicuramente il Giuseppe Meazza di San Siro, stadio intitolato all’ex attaccante dell’Inter e due volte Campione del Mondo con la Nazionale nel 1934 e nel 1938.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Molti impianti italiani portano nomi di atleti, altri sono intitolati alla memoria di soldati scomparsi nella grande guerra. Chi erano. Bentegodi, Sinigaglia, Zini e Picco?

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