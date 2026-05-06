Masters of the Universe un fumetto rivela un personaggio iconico della serie nel reboot live-action

Un fumetto ha rivelato in anteprima l’aspetto di uno dei personaggi secondari più noti della serie di Eternia, appartenente alla saga di Masters of the Universe. Mentre il marketing ufficiale non ha fornito dettagli, l’opera cartacea si è concentrata sulla rappresentazione visiva del personaggio nel reboot live-action. La pubblicazione conferma che la trasposizione cinematografica seguirà i tratti originali della serie.

Un fumetto svela in anteprima l'aspetto di uno dei comprimari più amati della saga di Eternia. Mentre il marketing ufficiale tace, l'opera cartacea conferma un live-action fedele alle origini. Il ritorno di He-man, Masters of the Universe sul grande schermo si arricchisce di un dettaglio fondamentale per i fan storici: Orko, il mago imbranato di Trolla, farà la sua comparsa nel reboot, mantenendo un design classico che promette di rispettare l'estetica della serie animata degli anni '80, nonostante la sua assenza dai trailer finora rilasciati. Un cast stellare per la riconquista di Eternia Quando si parla di segreti industriali nel cinema dei blockbuster, i fumetti finiscono spesso per essere il tallone d'Achille degli studios.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Masters of the Universe, un fumetto rivela un personaggio iconico della serie nel reboot live-action Notizie correlate Masters of the Universe: Dolph Lundgren avrebbe finalmente un ruolo nel rebootNuove indiscrezioni sul reboot live-action di Masters of the Universe rivelano il possibile ruolo di Dolph Lundgren. Ecco il nuovo trailer del tanto atteso live-action Masters Of The Universe!l nuovo trailer di Masters Of The Universe, il film live-action diretto da Travis Knight (Kubo e la spada magica, Bumblebee), che riporta sul grande... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Masters of the Universe: nuovi poster e teaser, ma chi sono i due personaggi mai visti prima?; MASTERS OF THE UNIVERSE, l'avventura fantasy di Travis Knight basata sul franchise della Mattel; Masters of the Universe ci porta dietro le quinte con Nicholas Galitzine e Idris Elba; Masters Of The Universe: al cinema i mitici personaggi del brand Mattel degli anni '80. Masters of the Universe: il nuovo trailer ufficialeRilasciato il nuovo trailer ufficiale del film, in arrivo nelle sale italiane il 4 Giugno 2026. - Leggi tutto l'articolo e guarda il video su FantasyMagazine.it ... fantasymagazine.it Roger Sweet, creatore di He-Man e del Masters of the Universe, è mortoPerciò perderà il grande ritorno di quest'anno per questo fenomeno, che quest'anno uscirà sia come film che come videogioco. gamereactor.it L'ultimo titolo per il Career Golden Masters: Sinner verso l'immortalità - facebook.com facebook Rome ATP Masters 1000 - Qualifiers placed x.com