Un nuovo singolo intitolato “Quel niente che è tutto” è stato pubblicato dal cantautore, che continua a lavorare su diversi progetti musicali. La sua attività artistica si concentra sulla produzione di musica e si distingue per un costante impegno nel settore. La notizia è stata annunciata recentemente, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le date di uscita. Il cantante prosegue così il suo percorso musicale, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

PAVIA – Nuova musica e tanti progetti per Mauro Repetto che continua a travolgerci con la sua inesauribile energia e creatività. L’autore e performer pavese scalda i motori prima di salire sul palco a maggio, pubblicando una nuova canzone dal titolo “Quel niente che è tutto” (etichetta Lungomare srl e distribuzione Believe), in digitale e con un videoclip. Il brano, una ballad di grande respiro, anticipa il live che lo vedrà in tour in Italia insieme ai suoi musicisti in estate, tra brani inediti e vecchie canzoni da lui scritte che fanno ancora sognare intere generazioni. Sarà un viaggio tra quello che è stato.. e quello che sta arrivando!...🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Mauro Repetto lancia il nuovo singolo: “Quel niente che è tutto”

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