Massimo Andolina direttore finanziario di Philip Morris International

Philip Morris International ha annunciato la nomina di Massimo Andolina come nuovo Chief Financial Officer, con effetto dal 1° agosto. Andolina, già coinvolto all’interno del gruppo, prende il posto di Emmanuel Babeau. La società ha comunicato questa decisione senza ulteriori dettagli sulla durata del mandato o sui motivi della sostituzione. La comunicazione ufficiale è arrivata attraverso un comunicato stampa, senza indicazioni su eventuali cambiamenti nelle strategie aziendali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

“”In Sanguine Foedus”, a Napoli un’opera da 1.000 mq racconta l’emigrazione italiana verso il Nuovo Mondo Imprese, “Investimenti sostenibili 4.0”: per le Regioni del Sud bando da 448 milioni Bosch, nel 2025 fatturato a 2.3 mld tra innovazione, AI ed economia circolare Philip Morris International nomina Massimo Andolina, già interno al gruppo, nel ruolo di Chief Financial Officer con decorrenza dal 1° agosto, in sostituzione di Emmanuel Babeau. Babeau, nominato Cfp nel maggio 2020, rimarrà in azienda fino al 31 marzo 2027 in qualità di consulente strategico. Andolina, entrato nel gruppo nel 2008 come direttore delle operazioni globali, ha ricoperto più recentemente la carica di presidente per la regione Europa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Philip Morris International lancia in Italia il nuovo Bonds by IqosUn dispositivo per il riscaldamento elettronico del tabacco che amplia il portafoglio a disposizione degli adulti che vogliono smettere di usare... Leggi anche: Philip Morris International, da Fda ok rinnovo ordini commercializzazione Iqos