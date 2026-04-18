Philip Morris International da Fda ok rinnovo ordini commercializzazione Iqos
La Food and Drug Administration (Fda) degli Stati Uniti ha annunciato di aver approvato il rinnovo degli ordini di commercializzazione per il dispositivo Iqos, prodotto da Philip Morris International. Questa decisione consente all’azienda di continuare a vendere il suo prodotto sul mercato americano. L’annuncio è stato comunicato nelle ultime ore, senza indicare eventuali modifiche alle condizioni di autorizzazione precedenti.
Roma, 18 apr. (Adnkronos) - La Food and Drug Administration (Fda) degli Stati Uniti ha annunciato di aver autorizzato il rinnovo degli ordini di commercializzazione, già precedentemente concessi, per due versioni del dispositivo Iqos e tre varianti degli stick di tabacco a marchio Heets come prodotti del tabacco a rischio modificato (Modified Risk Tobacco Product – Mrtp). Questo rinnovo consente a Pmi di continuare a condividere informazioni sulla riduzione dell'esposizione con gli adulti statunitensi di età pari o superiore a 21 anni che utilizzano prodotti del tabacco tradizionali, come le sigarette. Lo rende noto Philipp Morris in...🔗 Leggi su Iltempo.it
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