Philip Morris International lancia in Italia il nuovo Bonds by Iqos

Philip Morris Italia ha annunciato il lancio di Bonds by Iqos, un nuovo dispositivo senza combustione rivolto ad adulti che attualmente fumano sigarette o usano prodotti con nicotina. Il prodotto è stato presentato come un'alternativa, e l'azienda ha comunicato che sarà disponibile sul mercato italiano. Il lancio segue le attività di sviluppo e distribuzione del gruppo Philip Morris International.

Un dispositivo per il riscaldamento elettronico del tabacco che amplia il portafoglio a disposizione degli adulti che vogliono smettere di usare sigarette o altri prodotti contenenti nicotina. L'obiettivo dell'azienda è di rendere il Paese smoke-free entro il 2035. Philip Morris Italia, affiliata italiana del gruppo Philip Morris International, ha annunciato il lancio in Italia di Bonds by Iqos, un nuovo dispositivo senza combustione pensato per adulti che altrimenti fumerebbero sigarette o utilizzerebbero altri prodotti contenenti nicotina. Si tratta di un prodotto per il riscaldamento elettronico del tabacco progettato per abbattere le barriere di accesso – in termini di gusto, rituale di utilizzo e prezzo – che amplia la scelta per i fumatori adulti.