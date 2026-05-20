Oggi in provincia di Massa-Carrara si registra un cielo prevalentemente coperto con nebbia che interessa principalmente la zona della Lunigiana, riducendo la visibilità. Sulla costa, invece, si assiste a condizioni di sole e cielo sereno. Nel pomeriggio, le temperature nelle zone pedemontane potrebbero aumentare leggermente, ma la nebbia mattutina continua a limitare la visibilità in alcune aree della Lunigiana. La situazione climatica resta variabile tra le zone interne e le zone costiere.

? Domande chiave Come cambieranno le temperature nelle zone pedemontane durante il pomeriggio? Dove la visibilità rimarrà ridotta a causa della nebbia mattutina? Quali condizioni interesseranno il mare lungo la fascia costiera oggi? Perché il meteo presenterà due scenari così diversi tra montagna e mare??? In Breve Nebbia e visibilità ridotta per i conducenti nelle strade della bassa Lunigiana. Venti deboli da ovest con possibili rinforzi pomeridiani lungo la fascia marina. Mare localmente mosso . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massa-Carrara: tra nebbia in Lunigiana e sole sulla costa

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