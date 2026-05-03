Massa-Carrara domenica tra sole in costa e nubi in Appennino

Domenica a Massa-Carrara si prevede una giornata caratterizzata da sole lungo la costa e nubi che si addenseranno nell’entroterra, in particolare sull’Appennino e sulla Lunigiana. Nel pomeriggio, le nuvole si concentreranno principalmente tra queste aree, mentre le temperature durante la giornata si manterranno stabili, con valori che varieranno poco rispetto ai giorni precedenti. La giornata si presenterà quindi con condizioni meteo variabili tra mare e montagna.

? Cosa scoprirai Dove si concentreranno le nuvole nel pomeriggio tra Appennino e Lunigiana?. Come cambieranno le temperature durante la giornata in provincia?. Quali zone montane vedranno ridursi la visibilità verso sera?. Cosa accadrà al mare con i venti da sud-ovest nel pomeriggio?.? In Breve Zero termico previsto a 3000 metri di quota per domenica 03 maggio.. Temperature diurne in diminuzione rispetto ai periodi precedenti in tutta la provincia.. Venti da sud-ovest con possibili rinforzi pomeridiani sulle zone costiere.. Addensamenti nuvolosi pomeridiani tra Appennino e Alta Lunigiana senza rischio pioggia.. La provincia di Massa-Carrara affronterà domenica 03 maggio 2026 una giornata caratterizzata da velature provenienti da ovest, con un cielo che si manterrà poco nuvoloso o parzialmente coperto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Massa-Carrara, domenica tra sole in costa e nubi in Appennino Notizie correlate Massa-Carrara: sole e clima mite, ma occhio alle nubi in AppenninoLa provincia di Massa-Carrara si prepara ad affrontare una giornata di giovedì caratterizzata da condizioni atmosferiche stabili, con un cielo... Massa-Carrara: sole in costa e rischio piogge pomeridiane in Appennino? Cosa sapere Sole e temperature miti sulla costa di Massa-Carrara lunedì 27 aprile. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lega, imbrattata la nostra sede a Massa-Carrara con scritte contro Salvini; Massa si veste di rosa. Un mese ricco di eventi in attesa del Giro d’Italia; Focus sulla vespa velutina. Lucca e Massa-Carrara le province toscane più colpite; Trasporto pubblico e disabilità: il tavolo di confronto a Massa Carrara. Massa CarraraArticolo / Sarzana più pulita in ogni angolo. Cambia il sistema di raccolta rifiuti, novità anche nello spazzamento Articolo / Turismo a due facce nel Golfo dei Poeti. Primo maggio sold out, ma l’esta ... lanazione.it Terremoto magnitudo 4.0 tra Massa-Carrara e La Spezia, scuole chiuse e uffici evacuatiUn terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato dall'Ingv alle ore 08:13 di oggi 25 marzo 2026 nella zona tra le province di Massa-Carrara e La Spezia. La scossa è avvenuta con epicentro 3 km a Nord ... ilgazzettino.it Regione Toscana. Verrucola frazione di Fivizzano in provincia di Massa Carrara. - facebook.com facebook