Farmaci la sfida della competitività tra innovazione e sostenibilità

Da iltempo.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il settore farmaceutico si trova a confrontarsi con due aspetti fondamentali: da un lato, gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo di nuovi medicinali, dall’altro, il mantenimento di prezzi dei farmaci accessibili. Questa situazione crea un equilibrio tra la spinta all’innovazione e la necessità di garantire sostenibilità economica. Le discussioni sul tema si concentrano spesso su come favorire l’innovazione senza compromettere la capacità di offrire farmaci a prezzi equi per i pazienti e i sistemi sanitari.

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(Adnkronos) - Investimenti in ricerca e innovazione, da una parte. Livello dei prezzi dei farmaci, dall'altra. Sono due variabili di una stessa equazione ma perché il risultato finale torni è necessario trovare un equilibrio corretto. Se ne parla diffusamente giovedì 21 maggio, in diretta streaming a partire dalle 9, in un talk Adnkronos con il contributo non condizionante di Farmindustria: '', con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il presidente di Farmindustria Marcello Cattani, il direttore dell'Ufficio Relazioni internazionali di Aifa Armando Magrelli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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