Mascagni Festival 2026 tra passeggiate musicali ad Antignano e concerti al tramonto alla Terrazza | il programma completo
Il Mascagni Festival 2026 si svolgerà con una serie di eventi che coinvolgono diverse location, tra cui antichi percorsi e spazi all’aperto. Tra le iniziative ci sono passeggiate musicali ad Antignano e concerti al tramonto sulla Terrazza. Il programma comprende spettacoli che si svolgono sia in centro sia in zone periferiche, trasformando il territorio in un grande palcoscenico per le esibizioni. Le date e le modalità di partecipazione saranno comunicate prossimamente.
Un festival sempre più diffuso, capace di uscire da Livorno e di trasformare la città e il territorio in un maxi palcoscenico. La settima edizione del Mascagni Festival, in programma a Livorno dal 17 al 23 agosto sotto la direzione artistica di Marco Voleri, si preannuncia ricca di novità a. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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