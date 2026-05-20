Mascagni Festival 2026 tra passeggiate musicali ad Antignano e concerti al tramonto alla Terrazza | il programma completo

Il Mascagni Festival 2026 si svolgerà con una serie di eventi che coinvolgono diverse location, tra cui antichi percorsi e spazi all’aperto. Tra le iniziative ci sono passeggiate musicali ad Antignano e concerti al tramonto sulla Terrazza. Il programma comprende spettacoli che si svolgono sia in centro sia in zone periferiche, trasformando il territorio in un grande palcoscenico per le esibizioni. Le date e le modalità di partecipazione saranno comunicate prossimamente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui