Martina Carbonaro ha vissuto un altro momento drammatico: il suo cane è morto, apparentemente di sofferenza, nello stesso giorno in cui ha avuto inizio il procedimento legale per l’omicidio della sua padroncina. La morte dell’animale avviene in un contesto di grande tensione, senza che siano state rese note cause ufficiali. Le circostanze sono state riportate dai media, che hanno evidenziato la coincidenza tra i due eventi, senza formulare ipotesi ufficiali.

È morto nello stesso giorno in cui ha avuto inizio il processo per l’omicidio della sua padroncina. Sarà una semplice coincidenza, ma è chiaro che si tratta di un episodio carico di suggestioni. Martedì scorso, sono trascorse poche ore dalla fine della prima udienza a carico di Alessio Tucci, il 20enne che ha ucciso Martina di fronte alla sua richiesta di interrompere il fidanzamento, che la famiglia della giovane studentessa ha dovuto fronteggiare un altro lutto. Anche in questo caso straziante. Non ce l’ha fatta il giovane Tyson, un bulldog francese che da quattro anni era un pezzo della famiglia Carbonaro-Cossentino. Casoria, targa commemorativa per Martina Carbonaro nell'IS Andrea Torrente Era stato un regalo per Martina, che all’epoca aveva dieci anni. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Martina Carbonaro, altro lutto in casa: «Il suo cane morto di dolore ha raggiunto la padroncina»

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