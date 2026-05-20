Marsilio si sbilancia sulla famiglia nel bosco | Segnali positivi per riunirla
Un rappresentante ha commentato recenti sviluppi sulla vicenda della famiglia nel bosco, affermando che ci sono segnali favorevoli per una possibile riunificazione. Ha parlato di un avvicinamento tra le parti coinvolte e di un aumento della comprensione dei rispettivi diritti e doveri, senza fornire dettagli specifici sulle modalità o sui tempi delle eventuali soluzioni. La situazione, quindi, sembra muoversi verso una possibile risoluzione, anche se restano ancora alcuni aspetti da chiarire.
"Stiamo assistendo a qualche segnale positivo per una soluzione alla vicenda della 'famiglia nel bosco', di avvicinamento delle parti e di maggiore comprensione dei propri diritti e doveri reciproci. Speriamo che questo porti verso una felice soluzione del caso": è quanto ha detto il presidente. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Sullo stesso argomento
Famiglia del bosco, Salvini annuncia: ‘prossima settimana proverò io a riunirla’“Questa settimana ci vado: ci andrò personalmente dalla famiglia nel bosco: non da vicepremier o ministro.
Leggi anche: Famiglia bosco, Salvini annuncia: prossima settimana vado io da loro a riunirla