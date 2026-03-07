Famiglia bosco Salvini annuncia | prossima settimana vado io da loro a riunirla

Il vicepremier annuncia che la prossima settimana si recherà personalmente nel bosco dove si trova una famiglia. La sua intenzione è di incontrarli di persona, senza assumere il ruolo di vicepremier o ministro durante la visita. La comunicazione è stata fatta attraverso una dichiarazione pubblica, senza ulteriori dettagli sui motivi dell'incontro.

Roma, 7 mar. (askanews) – "Questa settimana ci vado: ci andrò personalmente dalla famiglia nel bosco: non da vicepremier o ministro. ma da Matteo, da papà e genitorebdisgustato dalla violenza istiutuzionalizzato. Accompaganto da avvocvati parlerò con tutti: genitori, avvocati, magistrati minorili, assistenti socuai, psicilogi, chi gestisce la casa famiglia. Con le buone maniere ma con determinazione per realizzare un solo obiettivo: riunire quella famiglia, far tornare a casa quei tre bambini.

